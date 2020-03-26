Партнер украинца по клубу НБА вылечился от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Центровой клуба НБА "Детройт Пистонс" американец Кристиан Вуд выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией, сообщает УНН со ссылкой на CBS Sports.
Данную информацию рассказал агент игрока Адам Пенсак.
“В данный момент Крис полностью выздоровел и чувствует себя прекрасно”, — сказал Пенсак.
Примечательно, что Вуд является одноклубником украинца Святослава Михайлюка, и в дебютный сезон в НБА набирал по 13,1 очка и 6,3 подбора за игру.
Как сообщал УНН, заболевания Вуда коронавирусом стало третьим среди игроков НБА.