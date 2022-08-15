Партизани пошкодили залізничний міст на південному заході від Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що партизани пошкодили залізничний міст на південному заході від міста. Цим вони закрили шлях для окупаційних ешелонів із Криму. Про це інформує УНН.
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"Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повній відсутності російських ешелонів зі сторони Криму.
На додаток, від учора у Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана так і не знайшли", — заявив Федоров.
Додамо
27 липня повідомлялося, що Збройні сили України завдали кілька влучних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для окупантів.