Партизаны повредили железнодорожный мост к юго-западу от Мелитополя

Цитата

"Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равен полному отсутствию российских эшелонов со стороны Крыма.

Вдобавок, со вчера в Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия. Но ни одного партизана так и не нашли", — заявил Федоров.

Добавим

27 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько точных ударов по Антоновскому мосту, который был важной частью транспортного сообщения для оккупантов.