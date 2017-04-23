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Партія Т.Мей у Великій Британії лідирує в опитуваннях

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Консервативна партія Великобританії на 19 % випереджає Лейбористську партію. Про це свідчать результати опитування Opinium, які були оприлюднені у суботу, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“За даними соціологів, 45 відсотків британців готові підтримати на виборах правлячу Консервативну партію прем’єрки Терези Мей. Це на сім відсоткових пунктів більше, ніж тиждень тому, до оголошення Мей дострокових парламентських виборів, які мають відбутися 8 червня”, — йдеться в повідомленні.

Натомість лейбористів підтримують наразі 26 % виборців, зазначено у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 18 квітня 2017 року Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових виборів.

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