Партия Т.Мей в Великобритании лидирует в опросах

“По данным социологов, 45 процентов британцев готовы поддержать на выборах правящую консервативную партию премьера Терезы Мэй. Это на семь процентных пунктов больше, чем неделю назад, до объявления Мэй досрочных парламентских выборов, которые должны состояться 8 июня”, — говорится в сообщении.

Зато лейбористов поддерживают сейчас 26% избирателей, говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 18 апреля 2017 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных выборов .