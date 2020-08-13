Партія Смешка впевнено проходить до Київради – соцопитування

Партію нинішнього мера Києва «УДАР» Віталія Кличка готові підтримати 20% киян, серед тих, хто визначився з вибором і буде голосувати.

За партію «Слуга народу» проголосували б 15% киян, за «Європейську солідарність» - 11%, за партію «Перемога Пальчевського» - 7%, за ВО «Батьківщина» - 5,5%, за партію «Сила і честь» Ігоря Смешка - 5,5%.



Інші партії не пройшли б до Київради. Серед них – «Голос» (4%), «Партія Шарія» (3,5%), ВО «Свобода» (3%) і партія «Єдність» (3%).



Решта партій набирають менш ніж 3% голосів киян.



Примітно, що в лідери політичних перегонів потрапила партія Смешка «Сила і честь», хоча сам політик про свою участь у виборах ще не заявив.



Крім того, аналітики відзначають великий запит суспільства на «сильну руку» і вважають, що Смешко може скласти Віталію Кличку куди більш серйозну конкуренцію, ніж будь-який з кандидатів від провладних партій.



Аналітик Агентства міжнародних досліджень Ігор Соловей раніше зазначив, що Смешко буде хорошим мером столиці, оскільки є попит на борців з корупцією і бажання киян бачити порядок в місті.

Опитування проводилося з 24 липня по 2 серпня. Було опитано 2019 осіб методом особистого інтерв'ю в усіх районах Києва.

Теоретична похибка не перевищує 2,3%.