Парламенту запропонують створити слідчу комісію щодо роботи сайту НАЗК - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Верховна Рада України повинна створити тимчасову слідчу комісію щодо роботи сайту Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це заявила народний депутат Ірина Суслова, повідомляє прес-служба БПП, передає УНН.
"Вже другий тиждень поспіль я особисто, мої помічники вдень і вночі, намагаємось подати електронну декларацію про доходи, але безрезультатно. Не впевнена, що це вдасться зробити до 1 квітня“,- заявила І.Слуслова.
Вона нагадала, що з 2017 року кількість декларантів розширилась приблизно до 900 тис. осіб і кожен другий депутат чи чиновник стикається з аналогічною проблемою.
Народний депутат заявила, що ініціюватиме, створення парламентом ТСК, яка визначить правомірність перемоги в тендері на розробку Єдиного державного реєстру декларацій ТОВ “Міранда”, причини бездіяльності адміністратора реєстру — ДП “Українські спеціальні системи”, а також оцінити роботу НАЗК в процесі налагодження роботи системи електронного декларування.
Нагадаємо, українські посадовці скаржаться на те, що не можуть подати свої декларації, оскільки Єдиний державний реєстр декларацій перевантажений.
У НАЗК запропонували скликати термінове засідання щодо збоїв у роботі реєстру е-декларацій.
Як повідомляв УНН, у Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що Єдиний реєстр електронних декларацій перестав працювати.