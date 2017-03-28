Парламенту предложат создать следственную комиссию по работе сайта НАПК - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Верховная Рада Украины должна создать временную следственную комиссию по работе сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом заявила народный депутат Ирина Суслова, сообщает пресс-служба БПП, передает УНН.
"Уже вторую неделю подряд я лично, мои помощники, днем и ночью, пытаемся подать электронную декларацию о доходах, но безрезультатно. Не уверена, что это удастся сделать до 1 апреля", - заявила И.Слуслова.
Она напомнила, что с 2017 года количество декларантов расширилась примерно до 900 тыс. человек и каждый второй депутат или чиновник сталкивается с аналогичной проблемой.
Народный депутат заявила, что будет инициировать, создание парламентом ВСК, которая определит правомерность победы в тендере на разработку Единого государственного реестра деклараций ООО "Миранда", причины бездействия администратора реестра - ГП "Украинские специальные системы", а также оценить работу НАПК в процессе налаживания работы системы электронного декларирования.
Напомним, украинские чиновники жалуются на то, что не могут подать свои декларации, поскольку Единый государственный реестр деклараций перегружен.
В Назка предложили созвать срочное заседание по сбоев в работе реестра е-деклараций .
Как сообщал УНН, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции сообщили, что Единый реестр электронных деклараций перестал работать .