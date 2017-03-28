Парламенту предложат создать следственную комиссию по работе сайта НАПК - нардеп

"Уже вторую неделю подряд я лично, мои помощники, днем ​​и ночью, пытаемся подать электронную декларацию о доходах, но безрезультатно. Не уверена, что это удастся сделать до 1 апреля", - заявила И.Слуслова.

Она напомнила, что с 2017 года количество декларантов расширилась примерно до 900 тыс. человек и каждый второй депутат или чиновник сталкивается с аналогичной проблемой.

Народный депутат заявила, что будет инициировать, создание парламентом ВСК, которая определит правомерность победы в тендере на разработку Единого государственного реестра деклараций ООО "Миранда", причины бездействия администратора реестра - ГП "Украинские специальные системы", а также оценить работу НАПК в процессе налаживания работы системы электронного декларирования.

Напомним, украинские чиновники жалуются на то, что не могут подать свои декларации, поскольку Единый государственный реестр деклараций перегружен.

В Назка предложили созвать срочное заседание по сбоев в работе реестра е-деклараций .

Как сообщал УНН, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции сообщили, что Единый реестр электронных деклараций перестал работать .