Парламентські вибори почалися у Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Вірменії відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах до Національних зборів, парламент країни, передає УНН з посиланням на ТАСС.
У виборах беруть участь п’ять партій і чотири блоки, бар’єри для проходження в парламент для них — 5 і 7% відповідно. Взяти участь в голосуванні можуть близько 2,5 млн жителів країни.
Відзначається, що парламентські вибори стануть першими в країні з моменту, коли Вірменія перейшла до парламентської форми правління.
Нагадаємо, сьогодні в Сербії почалися президентські вибори.