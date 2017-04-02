Парламентські вибори почалися у Вірменії

У виборах беруть участь п’ять партій і чотири блоки, бар’єри для проходження в парламент для них — 5 і 7% відповідно. Взяти участь в голосуванні можуть близько 2,5 млн жителів країни.

Відзначається, що парламентські вибори стануть першими в країні з моменту, коли Вірменія перейшла до парламентської форми правління.

Нагадаємо, сьогодні в Сербії почалися президентські вибори.