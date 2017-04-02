Парламентские выборы начались в Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Армении открылись избирательные участки для голосования на выборах в Национальное собрание, парламент страны, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
В выборах участвуют пять партий и четыре блока, барьеры для прохождения в парламент для них - 5 и 7% соответственно. Принять участие в голосовании могут около 2500000 жителей страны.
Отмечается, что парламентские выборы станут первыми в стране с момента, когда Армения перешла к парламентской форме правления.
Напомним, сегодня в Сербии начались президентские выборы.