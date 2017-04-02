Парламентские выборы начались в Армении

В выборах участвуют пять партий и четыре блока, барьеры для прохождения в парламент для них - 5 и 7% соответственно. Принять участие в голосовании могут около 2500000 жителей страны.

Отмечается, что парламентские выборы станут первыми в стране с момента, когда Армения перешла к парламентской форме правления.

Напомним, сегодня в Сербии начались президентские выборы.