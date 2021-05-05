Парламентська слідча комісія по "Укрзалізниці" планує візит до САП

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Представники Тимчасової слідчої комісії з оцінки критичного стану "Укрзалізниці" планують візит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб обговорити рекордні збитки підприємства і розкрадання державних коштів. Про це УНН розповів залучений ТСК фахівець Олег Слободяник.

Цитата:

"Позиція САП обов'язково буде врахована, планується візит представників ТСК і до прокуратури", - сказав він.

На його думку, правоохоронні органи не в повній мірі використовує наявні можливості в боротьбі з корупцією.

Повне інтерв'ю з фахівцем ТСК Слободяником тут

Додатково

ТСК попередньо встановила бездіяльність НАБУ в боротьбі з корупцією в "Укрзалізниці". Незважаючи на публічний розголос різних схем на залізниці, детективи НАБУ ігнорують обов'язок реєструвати і розслідувати кримінальні провадження. 

Однак УНН раніше відзначав, що відповідальні за "Укрзалізницю" детективи НАБУ насправді проводять час на тренінгах фонду "Відродження" Джорджа Сороса і лекціях в Clubhouse

Тим часом САП синхронно з НАБУ також відмовляється реєструвати кримінальні провадження за схемами в "Укрзалізниці" і приховує прізвища прокурорів, які повинні були займатися антикорупційною діяльністю на залізниці.

Як раніше повідомляв УНН, в минулому році НАБУ і САП направили до суду одну справу по "Укрзалізниці" п'ятирічної давнини. 

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