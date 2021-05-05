Парламентская следственная комиссия по "Укрзализныце" планирует визит в САП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Представители Временной следственной комиссии по оценке критического состояния "Укрзализныци" планируют визит в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, чтобы обсудить рекордные убытки предприятия и хищения государственных средств. Об этом УНН рассказал привлеченный ВСК специалист Олег Слободяник.
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"Позиция САП обязательно будет учтена, планируется визит представителей ВСК и в прокуратуру", - сказал он.
По его мнению, правоохранительные органы не в полной мере использует имеющиеся возможности в борьбе с коррупцией.
Полное интервью со специалистом ВСК Слободяником здесь.
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ВСК предварительно установила бездействие НАБУ в борьбе с коррупцией в "Укрзализныци". Несмотря на публичную огласку различных схем на железной дороге, детективы НАБУ игнорируют обязанность регистрировать и расследовать уголовные производства.
Однако УНН ранее отмечал, что ответственные за "Укрзализныцю" детективы НАБУ на самом деле проводят время на тренингах фонда "Возрождение" Джорджа Сороса и лекциях в Clubhouse.
Между тем САП синхронно с НАБУ также отказывается регистрировать уголовные производства по схемам в "Укрзализныце" и скрывает фамилии прокуроров, которые должны были заниматься антикоррупционной деятельностью на железной дороге.
Как ранее сообщал УНН, в прошлом году НАБУ и САП направили в суд одно дело по "Укрзализныце" пятилетней давности.