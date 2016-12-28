Парламентаря поранено, його охоронець загинув внаслідок вибуху в Кабулі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Афганського депутата Факурі Бехішті було поранено, його охоронець загинув внаслідок вибуху в Кабулі в середу, передає УНН з посиланням на Tolo News.
Як повідомляється, депутат їхав до парламенту, коли його автомобіль підірвався.
Вибух стався відразу після 9:00 у районі Дашті-е-Барчі у Кабулі після того, як взірвалася магнітний саморобний вибуховий пристрій.
Один з його охоронців загинув, сказав очевидець.
Досі жодне угруповання, включаючи талібів, не взяло на себе відповідальність за вибух.
Поліція також поки не коментує.