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Парламентарі удосконалили процедуру реструктуризації боргів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому законопроект №1070 щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації. Відповідне рішення підтримали 300 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації направлений на розширення застосування банками України положень Закону України "Про фінансову реструктуризацію".

Ухвалення законопроекту забезпечить створення більш сприятливих умов для здійснення фінансової реструктуризації грошового зобов’язання та/або господарської діяльності боржників, усунення окремих недоліків законодавства, виявлених під час практичного застосування норм зазначеного закону, та буде сприяти більш повному застосуванню способів реструктуризації з боку банків, зменшення регуляторних перешкод для здійснення фінансової реструктуризації тощо.

Нагадаємо, 11 вересня народні депутати України підтримали у першому читанні законопроект №1070 щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації.

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