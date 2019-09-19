Парламентарии усовершенствовали процедуру реструктуризации долгов

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации направлен на расширение применения банками Украины положений Закона Украины "О финансовой реструктуризации".

Принятие законопроекта обеспечит создание более благоприятных условий для осуществления финансовой реструктуризации денежного обязательства и/или хозяйственной деятельности должников, устранения отдельных недостатков законодательства, обнаруженных в ходе практического применения норм указанного закона, и будет способствовать более полному применению способов реструктуризации со стороны банков, уменьшению регуляторных препятствий для осуществления финансовой реструктуризации и тому подобное.

Напомним, 11 сентября народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект №1070 относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации.