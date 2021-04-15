Парламентарі підтримали усунення деяких технічних недоліків у процесі е-декларування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 5173 щодо удосконалення окремих аспектів декларування. Відповідне рішення підтримало 300 народних депутатів, передає УНН.

Деталі

Так, метою законопроекту значиться усунення окремих практичних перепон у процесі подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Законопроект складається з двох частин. Перша частина пропонує зміни, якими запроваджується нижня межа в 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб, до якого передача в управління цінних паперів міноритарних "ваучерних" акціонерів не здійснюється; виводить з-під декларування номери рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР, хоча самі суми заощаджень й надалі декларуються; дозволяє зазначати номер в Єдиному державному демографічному реєстрі після його присвоєння суб’єкту декларування та членам його сім’ї.

Друга частина визначає термін набрання актом чинності.

Що було раніше

Раніше сьогодні Верховна Рада України ухвалила за основу президентський проект закону № 4651 щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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