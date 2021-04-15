Парламентарии поддержали устранение некоторых технических недостатков в процессе э-декларирования

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 5173 относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования. Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов, передает УНН.

Детали

Так, целью законопроекта значится устранение отдельных практических преград в процессе представления деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Законопроект состоит из двух частей. Первая часть предлагает изменения, которыми вводится нижний предел в 1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц, к которому передача в управление ценных бумаг миноритарных "ваучерных" акционеров не осуществляется; выводит из-под декларирования номера счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР, хотя сами суммы сбережений и в дальнейшем декларируются; позволяет указывать номер в Едином государственном демографическом реестре после его присвоения субъекту декларирования и членам его семьи.

Вторая часть определяет срок вступления акта в силу.

Что было раньше

Ранее сегодня Верховная Рада Украины приняла за основу президентский проект закона № 4651 относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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