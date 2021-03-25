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Парламент втратив суб'єктність у самостійному ухваленні рішень - Івченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Парламент давно перестав бути суб’єктом перемовин або ухвалення самостійних рішень. Про це в ефірі телеканалу “Прямий” заявив народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко.

Цитата

“Давно вже парламент перестав бути суб’єктом якихось перемовин... Тотальна безвідповідальність, рішення приймаються десь в закритому „клубі“. Хто ці люди, які рішення вони приймають, чому вони не комунікують з депутатами та суспільством — для мене теж загадка. Тому що обрали людей, фактично, монобільшість, які не є суб’єктами політики. Це тимчасові люди, які можуть пропонувати ідеї, говорити, але не можуть бути в колі людей, які приймають рішення”, — вважає народний депутат.

Деталі

На думку Вадима Івченка, у такому стані речей криються небезпеки для національних інтересів держави загалом.

“Тут є велика небезпека, бо у Президента оточення не зовсім „чистоплотне“. І якщо це оточення буде його штовхати на певні кроки, наприклад, по змінах Конституції, здачі національних інтересів, то на це потрібно реагувати”, — зауважив він.

Доповнення

Нагадаємо, раніше нардеп Івченко розповів, чому держава потребує зрозумілого прем’єр-міністра зі зрозумілою політикою та хто якнайкраще для цього підходить.

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