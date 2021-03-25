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Парламент потерял субъектность в самостоятельном принятии решений - Ивченко

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Парламент давно перестал быть субъектом переговоров или принятия самостоятельных решений. Об этом в эфире телеканала “Прямой” заявил народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко.

Цитата

“Давно уже парламент перестал быть субъектом каких-то переговоров... Тотальная безответственность, решения принимаются где-то в закрытом „клубе“. Кто эти люди, какие решения они принимают, почему они не общаются с депутатами и обществом — для меня тоже загадка. Потому что выбрали людей, фактически монобольшинство, которые не являются субъектами политики. Это временные люди, которые могут предлагать идеи, говорить, но не могут быть в кругу людей, которые принимают решения”, — считает народный депутат.

Детали

По мнению Вадима Ивченко, в таком положении вещей кроются опасности для национальных интересов государства в целом.

“Здесь существует опасность, потому что у Президента окружение не совсем „чистоплотное“. И если это окружение будет его толкать на определенные шаги, например, по изменениям Конституции, сдачи национальных интересов, то на это нужно реагировать”, — отметил он.

Дополнение

Напомним, ранее нардеп Ивченко рассказал, почему государство нуждается в понятном премьер-министре с понятной политикой и кто лучше для этого подходит.

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