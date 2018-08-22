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Парламент Венесуели виступив проти реформ уряду в сфері економіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Національна асамблея (однопалатний парламент) Венесуели у вівторок виступила проти останніх реформ уряду президента Ніколаса Мадуро в сфері економіки. Про це законодавчий орган, контрольований політичною опозицією виконавчої влади, повідомив в своєму Twitter, інформує УНН.

Парламент Венесуели виступив проти реформ уряду в сфері економіки

“Національна асамблея на позачерговому засіданні прийняла резолюцію проти економічних заходів, що прирікають на голод, оголошених Ніколасом Мадуро, і закликає народ боротися за політичні зміни в країні”, — йдеться в тексті. Один з депутатів, Сталін Гонсалес, в ході засідання виступив з твердженням, що 80% населення країни в даний час знаходяться за межею бідності. У Венесуелі налічується близько 32 млн жителів, проте 2,3 млн з них, за даними ООН, покинули країну.

За словами голови Федерації торгово-промислових палат і асоціацій південноамериканської країни Карлоса Ларрасабаля, виробничому апарату “загрожує серйозний ризик краху через те, як (рішення уряду) втілюються в життя”. Збільшити зарплати на 3500% “зовсім неможливо для економіки, зануреної в важку депресію”, вважає він.

El diputado @stalin_gonzalez cuestionó duramente las nuevas medidas económicas argumentando que solo lograrán empobrecer a un país que ya tiene 80% de su población sumida en la pobreza extrema. .https://t.co/wqFSKoyKXA

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 22 серпня 2018 р.

Як повідомляв УНН, влада Венесуели турбується, що економічна реформа залучить мігрантів з Колумбії.

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