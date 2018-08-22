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Парламент Венесуэлы выступил против реформ правительства в сфере экономики

Киев • УНН

 • 8977 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы во вторник выступила против последних реформ правительства президента Николаса Мадуро в сфере экономики. Об этом законодательный орган, контролируемый политической оппозицией исполнительной власти, сообщил в своем Twitter, передает УНН.

Парламент Венесуэлы выступил против реформ правительства в сфере экономики

“Национальная ассамблея на внеочередном заседании приняла резолюцию против обрекающих на голод экономических мер, объявленных Николасом Мадуро, и призывает народ бороться за политические изменения в стране”, — говорится в тексте. Один из депутатов, Сталин Гонсалес, в ходе заседания выступил с утверждением, что 80% населения страны в настоящее время находятся за чертой бедности. В Венесуэле насчитывается порядка 32 млн жителей, однако 2,3 млн из них, по данным ООН, покинули страну.

По словам председателя Федерации торгово-промышленных палат и ассоциаций южноамериканской страны Карлоса Ларрасабаля, производственному аппарату “угрожает серьезный риск краха из-за того, как (решения правительства) воплощаются в жизнь”. Увеличить зарплаты на 3500% “совершенно невозможно для экономики, погруженной в тяжелую депрессию”, считает он.

El diputado @stalin_gonzalez cuestionó duramente las nuevas medidas económicas argumentando que solo lograrán empobrecer a un país que ya tiene 80% de su población sumida en la pobreza extrema. .https://t.co/wqFSKoyKXA

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 22 серпня 2018 р.

Как сообщал УНН, власти Венесуэлы беспокоится, что экономическая реформа привлечет мигрантов из Колумбии.

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