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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 13247 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Парламент ухвалив закон про військову службу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про військову службу і військовий обов'язок. Відповідне рішення підтримали 287 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Парламент ухвалив закон про військову службу

Проект закону №1227 про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби спрямований на унормування питання щодо можливості доукомплектування Збройних сил України до встановленої законом чисельності за рахунок військовослужбовців, службу яких буде призупинено.

Він пропонує:

  • визнати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували зі ЗСУ та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, такими, що не входять до чисельності Збройних сил України;
  • зберегти статус військовослужбовців за особами, які самовільно залишили військову частини або місця служби, дезертирували зі Збройних сил України та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, на період здійснення кримінальних проваджень в органах досудового розслідування та судах;
  • призупинення виплати таким особам грошового та видачі інших видів забезпечення, а також непоширення на них соціальних гарантій, установлених законодавством для військовослужбовців тощо.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про військову службу і військовий обов'язок.

Українські Національні Новини

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