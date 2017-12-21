Парламент Уганди проголосував за зняття обмежень на вік президента
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Парламент Уганди в середу схвалив поправку до конституції, котра знімає обмеження на вік кандидата у президенти держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА “Новости”.
“Спікер Ребекка Кадага: ось результати — двоє відсутні, 62 „проти“, 315 „за“. Законопроект про обмеження віку прийнятий”, — наводить слова спікера офіційний Twitter аккаунт парламенту Уганди.
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Далі законопроект буде направлено на розгляд президенту. За даними місцевих ЗМІ, діюча версія конституції обмежує вік кандидата у президенти — 75 роками.
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Діючому президенту держави Йовері Мусевені, котрий керує вже протягом 30 років, на даний момент 73 роки. Він переміг на минулих президентських виборах у 2016 році, набравши 60,8% голосів виборців. Наступні вибори президента повинні відбутися в 2021 році, коли Мусевені виповниться 77 років.
Нагадуємо, Уганда стала однією з 26 держав, котрі проголосували проти української резолюції щодо Криму.