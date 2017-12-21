Парламент Уганды проголосовал за снятие ограничений на возраст президента
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Парламент Уганды в среду одобрил поправку к конституции, которая снимает ограничения на возраст кандидата в президенты страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“Спикер Ребекка Кадахи: вот результаты — двое отсутствуют, 62” против “, 315” за “. Законопроект об ограничении возраста принят ”, - приводит слова спикера официальный Twitter аккаунт парламента Уганды.
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Далее законопроект будет направлен на рассмотрение президенту. По данным местных СМИ, действующая версия конституции ограничивает возраст кандидата в президенты — 75 годами.
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Действующему президенту государства Йовери Мусевени, который руководит уже 30 лет, на данный момент 73 года. Он победил на прошлых президентских выборах в 2016 году, набрав 60,8% голосов избирателей. Следующие выборы президента должны состояться в 2021 году, когда Мусевени исполнится 77 лет.
Напоминаем, Уганда стала одной из 26 стран, проголосовавших против украинского резолюции по Крыму.