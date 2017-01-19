Парламент Туреччини затвердив низку статей змін до конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Парламент Туреччини затвердив перші сім статей у другому турі голосування в ніч на четвер щодо конституційного законопроекту, який розширить повноваження президента Реджепа Таїпа Ердогана, передає УНН з посиланням на Reuters.
Дві найбільші опозиційні партії в парламенті заявили, що законопроект з 18 статей міг би дозволити Р.Ердогану правити до 2029 року, живити авторитаризм.
Сім статей, затверджених у ніч на четвер, включають в себе збільшення кількості депутатів з 550 до 600, зниження мінімального віку, щоб бути законодавцем, з 25 до 18, а також проведення парламентських і президентських виборів разом кожні п'ять років.
Сьома стаття дає можливість президенту бути членом політичної партії. Після голосування по кожній з 18 статей, законодавці проведуть остаточне голосування щодо пакету в цілому. Голосування, як очікується, буде завершено в п'ятницю ввечері.
Якщо парламент остаточно затвердить конституційний пакет змін, він буде винесений на референдум, як очікується, навесні.
Законопроект потребує підтримки щонайменше 330 депутатів для відправки на референдум.