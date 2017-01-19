Парламент Турции утвердил ряд статей изменений к конституции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Парламент Турции утвердил первые семь статей во втором туре голосования в ночь на четверг по конституционному законопроекту, который расширит полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Две крупнейшие оппозиционные партии в парламенте заявили, что законопроект с 18 статей мог бы позволить Р.Эрдогану править до 2029 года, питать авторитаризм.
Седьмая статья дает возможность президенту быть членом политической партии. После голосования по каждой из 18 статей, законодатели проведут окончательное голосование по пакету в целом. Голосование, как ожидается, будет завершено в пятницу вечером.
Если парламент окончательно утвердит конституционный пакет изменений, он будет вынесен на референдум, как ожидается, весной.
Законопроект нуждается в поддержке не менее 330 депутатов для отправки на референдум.