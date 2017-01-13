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Парламент Туреччини схвалив надання президенту ширших повноважень

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Турецькі законодавці у ніч на п'ятницю схвалили зміни у рамках конституційної реформи, запропонованої президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і владною Партією справедливості та розвитку, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Ключові положення затверджених змін встановлюють контрольну роль парламенту, дозволяють президентові бути членом політичної партії та посилять виконавчу владу глави держави.

Опозиційні партії стверджують, що ухвалені зміни призведуть до авторитаризму.

Відповідно до затверджених змін, президент матиме можливість видавати виконавчі розпорядження і перебуватиме на посаді не більше двох п’ятирічних термінів. У цілому зміни містять 18 нових статей, ще чотири статті були схвалені в попередні дні.

Провідний депутат від владної партії 12 січня вказав, що якщо парламент не проголосує за зміни, партія вимагатиме дострокових виборів до законодавчих органів.

Нагадаємо, 30 грудня спеціальна комісія парламенту Туреччини схвалила проект конституційної реформи, що передбачає перехід на президентську форму правління.

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