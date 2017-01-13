Парламент Турции одобрил предоставление президенту широких полномочий
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Турецкие законодатели в ночь на пятницу одобрили изменения в рамках конституционной реформы, предложенной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и правящей Партией справедливости и развития, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
Ключевые положения утвержденных изменений устанавливают контрольную роль парламента, позволяют президенту быть членом политической партии и усилят исполнительную власть главы государства.
Оппозиционные партии утверждают, что принятые изменения приведут к авторитаризму.
В соответствии с утвержденными изменениями, президент будет иметь возможность выдавать исполнительные распоряжения и находиться на посту не более двух пятилетних сроков. В целом изменения содержат 18 новых статей, еще четыре статьи были одобрены в предыдущие дни.
Ведущий депутат от правящей партии 12 января указал, что если парламент не проголосует за изменения, партия будет требовать досрочных выборов в законодательные органы.
Напомним, 30 декабря специальная комиссия парламента Турции одобрила проект конституционной реформы , которая предусматривает переход на президентскую форму правления.