Парламент Туреччини розгляне рішення уряду про продовження режиму НС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Пропозицію уряду Туреччини про продовження режиму надзвичайного стану в країні ще на три місяці, буде обговорено сьогодні в парламенті, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Як зазначається у повідомленні, у разі затвердження, режим НС буде продовжений на 90 днів, починаючи з четверга, 19 січня.
Нагадаємо, режим НС строком на три місяці був введений урядом Туреччини невдовзі після проваленої спроби перевороту в країні. У ніч з 15 на 16 липня була здійснена спроба збройного захоплення влади в Туреччині. Загинула 241 особа.
Як повідомляв УНН 11 жовтня парламент Туреччини затвердив постанову про продовження режиму надзвичайного стану в країні ще на 90 днів.