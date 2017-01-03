Парламент Туреччини розгляне рішення уряду про продовження режиму НС

Як зазначається у повідомленні, у разі затвердження, режим НС буде продовжений на 90 днів, починаючи з четверга, 19 січня.

Нагадаємо, режим НС строком на три місяці був введений урядом Туреччини невдовзі після проваленої спроби перевороту в країні. У ніч з 15 на 16 липня була здійснена спроба збройного захоплення влади в Туреччині. Загинула 241 особа.

Як повідомляв УНН 11 жовтня парламент Туреччини затвердив постанову про продовження режиму надзвичайного стану в країні ще на 90 днів.