Парламент Турции рассмотрит решение правительства о продлении режима ЧП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Предложение правительства Турции о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, будет обсуждаться сегодня в парламенте, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Как отмечается в сообщении, в случае утверждения, режим ЧС будет продлен на 90 дней, начиная с четверга, 19 января.
Напомним, режим ЧС сроком на три месяца был введен правительством Турции вскоре после провалившейся попытки переворота в стране. В ночь с 15 на 16 июля была предпринята попытка вооруженного захвата власти в Турции. Погиб 241 человек.
Как сообщал УНН, 11 октября парламент Турции утвердил постановление о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на 90 дней.