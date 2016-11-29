Парламент Таїланду офіційно запросив крон-принца обійняти престол
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Парламент Таїланду на спеціальній сесії офіційно вирішив запросити крон-принца Маху Вачиралонґкона обійняти королівський престол, що спорожнів після смерті його батька Пуміпона Адуньядета, передає УНН з посиланям на “Радіо Свобода”.
Зазначається, що у вівторок кабінет міністрів подав ім’я крон-принца на парламентське затвердження.
Самого крон-принца на засіданні парламенту не було. За деякими повідомленнями, сам він може нині перебувати в Німеччині, де має маєток.
64-річний Маха Вачиралонґкон, єдиний син небіжчика-короля, вже понад чотири десятиліття був визначений як наступник престолу.
Повідомляється, що М.Вачиралонґкон не брав активної участі в житті країни. Після смерті батька він відмовився відразу сходити на трон і заявив, що потребує певного часу, щоб підготуватися до цього.
Також повідомляється, що М.Вачиралонґкона готуються проголосити новим королем Таїланду 1 грудня. Але офіційна його коронація, що є окремою від сходження на престол процедурою, відбудеться не раніше від урочистої церемонії наступного року кремації тіла його батька, жалоба за яким триватиме протягом року з часу смерті.
Як повідомляв УНН, король Таїланду Пхуміпон Адульядет помер після 70 років правління 13 жовтня 2016 року.