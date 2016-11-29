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Парламент Таиланда официально пригласил крон-принца занять престол

Киев • УНН

 • 8136 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Парламент Таиланда на специальной сессии официально решил пригласить крон-принца Маха Вачиралонгкона занять королевский престол, который опустел после смерти его отца Пумипона Адуньядета, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Парламент Таиланда официально пригласил крон-принца занять престол

Отмечается, что во вторник кабинет министров подал имя крон-принца на парламентское утверждение.

Самого крон-принца на заседании парламента не было. По некоторым сообщениям, сам он может сейчас находиться в Германии, где имеет поместье.

64-летний Маха Вачиралонгкон, единственный сын покойного короля, уже более четырех десятилетий был определен как наследник престола.

Сообщается, что М.Вачиралонгкон не брал активного участия в жизни страны. После смерти отца он отказался сразу сходить на трон и заявил, что требует определенного времени, чтобы подготовиться к этому.

Также сообщается, что М.Вачиралонгкона готовятся провозгласить новым королем Таиланда 1 декабря. Но официальная его коронация, которая является отдельной от восхождения на престол процедурой, произойдет не ранее торжественной церемонии в следующем году кремации тела его отца, траур по которому будет продолжаться в течение года со времени смерти.

Как сообщал УНН, король Таиланда Пхумипон Адульядет умер после 70 лет правления 13 октября 2016 года.

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