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Парламент спростив фінансову звітність для окремих груп підприємств

Парламент спростив фінансову звітність для окремих груп підприємств

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Верховна Рада прийняла законопроєкт N6244 "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" в другому читанні в цілому. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив глава фінансового комітету, нардеп Данило Гетманцев, передає УНН.

Деталі

Ухвалення закону сталося в рамках імплементації Директиви ЄС №2013/34/ЄС, законом встановлено категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств – малі, середні та великі.

"При цьому передбачено звільнення від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності малій та середній групі, а також удосконалення окремих норм щодо подання фінансової звітності", – написав Гетманцев.

Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроєкт N7378 "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни". Цим документом бізнес звільнять від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінзвітності під час війни.

"Законом передбачається звільнення юридичних осіб від відповідальності щодо своєчасності, повноти оприлюднення фінансової звітності у повному обсязі на веб-сайті юридичної особи разом з відповідними аудиторськими звітами у період дії воєнного стану, а також упродовж 3 місяців після його припинення чи скасування", – пояснив Гетманцев.

Прогнозується, що ухвалення законопроекту забезпечить зменшення тиску на бізнес на період дії воєнного стану.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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