Парламент упростил финансовую отчетность для отдельных групп предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект N6244 "О внесении изменений в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" во втором чтении в целом. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава финансового комитета, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.
Детали
Принятие закона произошло в рамках имплементации Директивы ЕС №2013/34/ЕС, законом установлены категории групп материнского предприятия и его дочерних предприятий – малые, средние и крупные.
"При этом предусмотрено освобождение от обязательного составления и представления консолидированной финансовой отчетности малой и средней группе, а также усовершенствование отдельных норм по представлению финансовой отчетности", – написал Гетманцев.
Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект N7378 "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны". Этим документом бизнес освободят от ответственности за нарушение сроков обнародования финотчетности во время войны.
"Законом предусматривается освобождение юридических лиц от ответственности относительно своевременности, полноты обнародования финансовой отчетности в полном объеме на веб-сайте юридического лица вместе с соответствующими аудиторскими отчетами в период действия военного положения, а также в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены", – объяснил Гетманцев.
Прогнозируется, что принятие законопроекта обеспечит уменьшение давления на бизнес на период действия военного положения.