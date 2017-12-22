Парламент провалив доопрацьований під керівництвом Рибалки банківський законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Вчора, Верховна Рада відмовилася підтримати доопрацьований законопроект № 7114 "Про створення кредитного реєстру НБУ", передає УНН.
Вказаний законопроект спочатку був ініційованій Урядом, та згодом доопрацьовувався робочою групою під керівництвом депутата від “Радикальної партії” Сергія Рибалки.
Нардеп називав доопрацьований документ компромісним і наполягав на його ухваленні.
Однак, парламент, ознайомившись із напрацьованим “компромісним” варіантом голосувати за нього відмовився.
Рибалка з цього приводу зробив емоційний допис у соцмережах та пожалівся на те, що витратив на роботу над проваленим документом “велику частину життя”.
“Я особисто витратив на це велику частину життя, хоча вже - не керівник комітету. Але мені за державу боляче…”, - написав “радикал”.
Нагадаємо, що це не перший документ, над яким працював Рибалка, та який у підсумку провалює Рада.
Так, нещодавно, парламент не підтримав проект №6027 “Про підвищення довіри до банків", автором якого був Рибалка.
Загалом, з початку року лише один документ за співавторства цього нардепа став законом. Решта його ініціатив, як правило, зазнають критики збоку експертного середовища.
Зокрема, законопроект Рибалки щодо кредитних спілок, експерти назвали вбивчим і таким, що здатен спровокувати масові банкрутства.
Законопроект про ломбарди “радикала” назвали непотрібним.
Законопроект про криптовалюти авторства Рибалки розкритикували одразу і в НБУ, і в Bitcoin Foundation, назвавши його порожнім і беззмістовним.
А у червні Рада відмовилася голосувати за ініціативу С.Рибалки про електронні перекази.
У підсумку Рибалку взагалі нещодавно було звільнено з посади голови фінансового комітету ВРУ. Низка експертів негативно оцінили результати його роботи та, навіть, звинуватили у лобізмі.
Додамо, що за даними аналітиків проекту “Слово і діло”, Рибалка вийшов у лідери банківського комітету за кількістю невиконаних обіцянок.