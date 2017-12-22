Парламент провалил доработанный под руководством Рыбалки банковский законопроект

Указанный законопроект изначально был инициированной правительством, и впоследствии дорабатывался рабочей группой под руководством депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки.

Нардеп назвал доработанный документ компромиссным и настаивал на его принятии.

Однако, парламент, ознакомившись с наработанным "компромиссным" вариантом голосовать за него отказался.

Рыбалка по этому поводу сделал эмоциональное сообщение в соцсетях и пожаловался на то, что потратил на работу над провалившимся документом "большую часть жизни".

"Я лично потратил на это большую часть жизни, хотя уже - не руководитель комитета. Но мне за страну больно... ", - написал "радикал".

Напомним, что это не первый документ, над которым работал Рыбалка, и который в итоге проваливает Рада.

Так, недавно парламент не поддержал проект №6027 "О повышении доверия к банкам", автором которого был Рыбалка.

Всего с начала года только один документ за соавторства этого нардепа стал законом. Остальные его инициативы, как правило, подвергаются критике со стороны экспертной среды.

В частности, законопроект Рыбалки относительно кредитных союзов, эксперты назвали убийственным и таким, что способен спровоцировать массовые банкротства.

Законопроект о ломбардах "радикала" назвали ненужным.

Законопроект о криптовалюте авторства Рыбалки раскритиковали сразу и в НБУ, и в Bitcoin Foundation, назвав его пустым и бессодержательным.

А в июне Рада отказалась голосовать за инициативу С.Рыбалки о электронных переводах.

В итоге Рыбалку вообще недавно уволили с должности председателя финансового комитета ВРУ. Ряд экспертов негативно оценил результаты его работы и даже обвинил в лоббизме.

Добавим, что по данным аналитиков проекта "Слово и дело", Рыбалка вышел в лидеры банковского комитета по количеству невыполненных обещаний.