Парламент Македонії ратифікував угоду про зміну назви країни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Парламент Македонії ратифікував угоду з Грецією про перейменування колишньої югославської республіки. За рішення проголосували 69 депутатів 120-містному парламенті. Головна опозиційна партія VMRO DPMNE бойкотувала засідання.Про це повідомляє УНН з посиланням на МИА.
Після ратифікації парламентом угода передається на підпис президенту Георге Іванову, який має сім днів на підписання.
18 червня уряд Республіки Македонія прийняв проект закону про ратифікацію угоди з Грецією про перейменування країни.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України випустило офіційний коментар з приводу підписання Договору між Македонією та Грецією.
Як повідомляв УНН, 17 червня міністр закордонних справ Греції Нікос Кодзіас і його македонський колега Нікола Дімітров підписали угоду про перейменування Македонії на Республіку Північна Македонія. У свою чергу в українському дипломатичному відомстві наголосили на позитивному значенні угоди у питанні регіональної і континентальної безпеки.
“Підписання зазначеного документа сприятиме зміцненню безпеки, створенню клімату взаємної довіри і партнерства не тільки в Балканському регіоні, але і на всьому Європейському континенті”, — підкреслили у коментарі.
Примітно, що у Європейському союзі угоду про перейменування Македонії вже привітали.
“Зміцнення грецько-македонських відносин є важливим для України, враховуючи традиційно дружні відносини нашої держави з Македонією та Грецією, а також спільні зовнішньополітичні пріоритети наших двох держав — європейську та євроатлантичну інтеграцію”, — підсумували у коментарі МЗС.
Перемовини щодо перейменування Македонії активізувалися у грудні 2015 року. 12 червня 2018 року прем'єр-міністр Македонії Пєтр Заєв повідомив, що новою конституційною назвою Республіки Македонія стане “Північна Македонія”. За його словами, ім'я погоджено з Грецією, яка заперечувала проти нинішнього найменування республіки.