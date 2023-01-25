Парламент Італії схвалив постачання озброєнь для України до кінця 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Нижня палата італійського парламенту схвалила запропоновану урядом постанову, якою до кінця року спрощується процедура постачання озброєнь для України. Про це повідомляє УНН з посиланням на RAI.
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“Україна отримала зелене світло від Палати депутатів, яка продовжила до 31 грудня 2023 року дозвіл уряду передавати Києву військову техніку, матеріали та обладнання”, — йдеться в повідомленні.
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Рішення підтримали 215 депутатів, 46 були проти. Зазначається, що серед законодавців, які голосували проти були переважно члени проросійського опозиційного угруповання “Рух 5 зірок”.
Цим рішенням парламент дозволив уряду власними постановами надавати Україні військову допомогу, хоч за італійським законодавством для цього необхідна згода законодавців.
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