Італія до 2025 року може повністю відмовитися від російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Італія може відмовитися від своєї залежності від імпорту російського газу до зими 2024-25 років. Про це заявив генеральний директор італійського енергетичного гіганта Eni Клаудіо Дескальці, під час візиту до Алжиру разом з прем'єр-міністром країни Джорджою Мелоні, пише УНН з посиланням на ANSA.
Цитата
"Я оптимістично налаштований, що взимку 2024-2025 років ми зможемо звести постачання російського газу до нуля", - сказав Дескальці.
"Я б сказав, що якщо ми продовжуватимемо в тому ж дусі, то все піде в правильному напрямку", - додав він.
Доповнення
Італія підписала угоди з кількома країнами про розвиток альтернативних джерел енергії після вторгнення москви в Україну, а Алжир замінив росію як найбільший постачальник газу до Італії.