Італія до 2025 року може повністю відмовитися від російського газу

Цитата

"Я оптимістично налаштований, що взимку 2024-2025 років ми зможемо звести постачання російського газу до нуля", - сказав Дескальці.

"Я б сказав, що якщо ми продовжуватимемо в тому ж дусі, то все піде в правильному напрямку", - додав він.

Доповнення

Італія підписала угоди з кількома країнами про розвиток альтернативних джерел енергії після вторгнення москви в Україну, а Алжир замінив росію як найбільший постачальник газу до Італії.