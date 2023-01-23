Италия к 2025 году может полностью отказаться от российского газа
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Италия может отказаться от своей зависимости от импорта российского газа до зимы 2024-25 годов. Об этом заявил генеральный директор итальянского энергетического гиганта Eni Клаудио Дескальци, во время визита в Алжир вместе с премьер-министром страны Джорджой Мелони, пишет УНН со ссылкой на ANSA.
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"Я оптимистично настроен, что зимой 2024-2025 годов мы сможем свести поставки российского газа к нулю", - сказал Дескальци.
"Я бы сказал, что если мы будем продолжать в том же духе, то все пойдет в правильном направлении", - добавил он.
Дополнение
Италия подписала соглашения с несколькими странами о развитии альтернативных источников энергии после вторжения москвы в Украину, а Алжир заменил россию как крупнейший поставщик газа в Италию.