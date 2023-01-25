Парламент Италии одобрил поставки вооружений для Украины до конца 2023 года

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“Украина получила зеленый свет от Палаты депутатов, которая продлила до 31 декабря 2023 года разрешение правительства передавать Киеву военную технику, материалы и оборудование”, — говорится в сообщении.

Детали

Решение поддержали 215 депутатов, 46 были против. Отмечается, что среди законодателей, которые голосовали против были преимущественно члены пророссийской оппозиционной группировки “Движение 5 звезд”.

Этим решением парламент разрешил правительству собственными постановлениями предоставлять Украине военную помощь, хотя по итальянскому законодательству для этого необходимо согласие законодателей.

Напомним

Италия может отказаться от своей зависимости от импорта российского газа до зимы 2024-25 годов.