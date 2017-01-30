Парламент Іраку затвердив рішення про заборону в'їзду до країни американцям - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Іракські парламентарі прийняли "дзеркальні" заходи у відповідь рішення президента США Дональда Трампа заборонити громадянам Іраку в'їжджати до США та наклали відповідну заборону на громадян США, які збираються до Іраку. Про це Associated Press повідомили іракські парламентарі, передає УНН.
За словами двох депутатів, іракський парламент затвердив дзеркальні заходи після того, як президент США заборонив тимчасово в'їжджати до США громадянам низки мусульманських країн, у тому числі і Іраку.
Захід, який прийняли сьогодні більшістю в парламенті Іраку на ранковій сесії парламенту, буде застосовуватися до американців, які захочуть приїхати в Ірак.
Проте не ясно поки, щодо кого саме ця заборона буде застосовуватися – до американських військовослужбовців, неурядових і гуманітарних працівників, представників нафтових компаній чи інших американців, які мають бізнес в Іраку.
Також не відомо, як ці заходи вплинуть на спільну боротьбу проти ісламістів у Мосулі.
Нагадаємо, указ Д.Трампа передбачає 90 денну заборону на відвідування США громадян Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Сомалі, Лівії та Ємену та 120 денне призупинення програми ЄС щодо біженців.