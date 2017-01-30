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Парламент Ирака утвердил решение о запрете въезда в страну американцам - СМИ

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КИЕВ. 30 января. УНН. Иракские парламентарии приняли "зеркальные" меры на решение президента США Дональда Трампа запретить гражданам Ирака въезжать в США и наложили соответствующий запрет на граждан США, которые собираются в Ирак. Об этом Associated Press сообщили иракские парламентарии, передает УНН.

По словам двух депутатов, иракский парламент утвердил зеркальные меры после того, как президент США запретил временно въезжать в США гражданам ряда мусульманских стран, в том числе и Ираку.

Мероприятие, которое приняли сегодня большинством в парламенте Ирака на утренней сессии парламента, будет применяться к американцам, которые захотят приехать в Ирак.

Однако не ясно пока, в отношении кого именно этот запрет будет применяться - к американским военнослужащим, неправительственным и гуманитарным работникам, представителям нефтяных компаний или других американцев, имеющих бизнес в Ираке.

Также не известно, как эти меры повлияют на общую борьбу против исламистов в Мосуле.

Напомним, указ Д.Трамп предусматривает 90 дневный запрет на посещение США гражданами Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Сомали, Ливии и Йемена и 120 дневной приостановке программы ЕС в отношении беженцев.

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