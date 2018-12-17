Парламент Індонезії вимагає від компанії Lion Air скасувати купівлю нових Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Парламент Індонезії зажадав від керівництва місцевої авіакомпанії Lion Air відмовитися від угоди з корпорацією Boeing на поставку літаків серії Boeing 737 Max. Про це повідомляє в понеділок новинний портал Detik, інформує УНН.
“Ми розраховуємо, що компанія розірве контракт заради забезпечення безпеки польотів”, — наводить агентство слова депутата правлячої в країні Демократичної партії Індонезії Алекса Лукмана. Він вказав на “небезпечність даних літаків”. Депутат нагадав, що, “крім катастрофи даного типу лайнера компанії Lion Air, коли загинули 189 осіб, днями такий же Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Norwegian Air через проблеми з двигунами здійснив вимушену посадку в Ірані”.
“Від імені парламенту також закликаю національний Комітет по забезпеченню безпеки на транспорті в швидкі терміни завершити розслідування причин катастрофи літака над Яванським морем, а також зробити все можливе для виявлення другого бортового самописця, що фіксував переговори екіпажу”, — зазначив депутат.
Нагадуємо, новітній Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Lion Air 29 жовтня виконував рейс JT610 з Джакарти до міста Панкалпінанг (адміністративний центр провінції Бангка-Белітунг). Приблизно через 13 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту він впав в Яванське море. Загинули 189 осіб. Згідно з отриманими даними бортового самописця, на лайнері було виявлено як мінімум шість технічних збоїв.