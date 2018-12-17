Парламент Индонезии требует от компании Lion Air отменить покупку новых Boeing

“Мы рассчитываем, что компания расторгнет контракт ради обеспечения безопасности полетов”, — приводит агентство слова депутата правящей в стране Демократической партии Индонезии Алекса Лукмана. Он указал на “небезопасность данных самолетов”. Депутат напомнил, что, “помимо крушения данного типа лайнера компании Lion Air, когда погибли 189 человек, на днях такой же Boeing 737 Max 8 авиакомпании Norwegian Air из-за проблем с двигателями совершил вынужденную посадку в Иране”.

“От имени парламента также призываю национальный Комитет по обеспечению безопасности на транспорте в скорейшие сроки завершить расследование причин крушения самолета над Яванским морем, а также сделать все возможное для обнаружения второго бортового самописца, фиксировавшего переговоры экипажа”, — отметил депутат.

Напоминаем, новейший Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air 29 октября выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта он упал в Яванское море. Погибли 189 человек. Согласно полученным данным бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.