Парламент Грузії затвердив нового прем’єра і склад уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Парламент Грузії висловив довіру складу уряду і урядовій програмі "Свобода, швидкий розвиток, добробут". "За" - проголосували 99 депутатів, "проти" - 6 депутатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Грузия Online".
Склад затвердженого уряду:
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- прем'єр-міністр Грузії - Мамука Бахтадзе;
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- міністр економіки та сталого розвитку - Георгій Черкезішвілі;
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- міністр закордонних справ - Давид Залкаліані;
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- міністр внутрішніх справ - Георгій Гахар;
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- міністр фінансів - Ніколоз Гагуа;
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- міністр освіти і науки - Михайло Чкуаселі;
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- міністр праці, охорони здоров'я і соціального захисту - Давид Сергієнко;
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- міністр у справах внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, біженців і розселення - Созар Субарі;
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- міністр охорони навколишнього середовища і сільського господарства - Леван Давіташвілі;
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- міністр регіонального розвитку і інфраструктури - Майя Цкітішвілі;
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- міністр культури і спорту - Михайло Гиоргадзе;
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- міністр оборони - Леван Изора;
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- міністр юстиції - Тея Цулукіані;
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- міністр з виконання покарань і пробації - Каха Кахішвілі;
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- державний міністр з примирення і цивільному рівноправності - Кетеван Ціхелашвілі.
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Крім того, як заявив прем'єр-міністр Мамука Бахтадзе, приблизно через три тижні буде готова концепція малого уряду. В результаті структурних змін кількість міністерств буде скорочено з 14 до 11. Після здійснення цих змін, парламенту доведеться знову висловити довіру уряду. На цьому етапі вже відомо, що в складі уряду зміняться міністри фінансів, економіки та закордонних справ.
Відзначимо, що відставка уряду пов’язана з протестними акціями в Грузії, що почалися в кінці травня. Протестуючі вимагають “відновлення справедливості” в справі про вбивство 16-річного підлітка в грудні 2017 року.
Нагадаємо, людей вийшли 31 травня до будівлі Головної прокуратури в грузинській столиці Тбілісі. Вони незадоволені рішенням суду щодо вбивства 16-річних підлітків Левана Дадунашвілі і Давида Саралідзе в центрі міста 1 грудня 2017 року.