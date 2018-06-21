Парламент Грузії затвердив нового прем’єра і склад уряду

Склад затвердженого уряду:



прем'єр-міністр Грузії - Мамука Бахтадзе;



міністр економіки та сталого розвитку - Георгій Черкезішвілі;



міністр закордонних справ - Давид Залкаліані;



міністр внутрішніх справ - Георгій Гахар;



міністр фінансів - Ніколоз Гагуа;



міністр освіти і науки - Михайло Чкуаселі;



міністр праці, охорони здоров'я і соціального захисту - Давид Сергієнко;



міністр у справах внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, біженців і розселення - Созар Субарі;



міністр охорони навколишнього середовища і сільського господарства - Леван Давіташвілі;



міністр регіонального розвитку і інфраструктури - Майя Цкітішвілі;



міністр культури і спорту - Михайло Гиоргадзе;



міністр оборони - Леван Изора;



міністр юстиції - Тея Цулукіані;



міністр з виконання покарань і пробації - Каха Кахішвілі;



державний міністр з примирення і цивільному рівноправності - Кетеван Ціхелашвілі.



Крім того, як заявив прем'єр-міністр Мамука Бахтадзе, приблизно через три тижні буде готова концепція малого уряду. В результаті структурних змін кількість міністерств буде скорочено з 14 до 11. Після здійснення цих змін, парламенту доведеться знову висловити довіру уряду. На цьому етапі вже відомо, що в складі уряду зміняться міністри фінансів, економіки та закордонних справ.



Відзначимо, що відставка уряду пов’язана з протестними акціями в Грузії, що почалися в кінці травня. Протестуючі вимагають “відновлення справедливості” в справі про вбивство 16-річного підлітка в грудні 2017 року.

Нагадаємо, людей вийшли 31 травня до будівлі Головної прокуратури в грузинській столиці Тбілісі. Вони незадоволені рішенням суду щодо вбивства 16-річних підлітків Левана Дадунашвілі і Давида Саралідзе в центрі міста 1 грудня 2017 року.