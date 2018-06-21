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Парламент Грузії затвердив нового прем’єра і склад уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Парламент Грузії висловив довіру складу уряду і урядовій програмі "Свобода, швидкий розвиток, добробут". "За" - проголосували 99 депутатів, "проти" - 6 депутатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Грузия Online".

Склад затвердженого уряду:

  • прем'єр-міністр Грузії - Мамука Бахтадзе;
  • міністр економіки та сталого розвитку - Георгій Черкезішвілі;
  • міністр закордонних справ - Давид Залкаліані;
  • міністр внутрішніх справ - Георгій Гахар;
  • міністр фінансів - Ніколоз Гагуа;
  • міністр освіти і науки - Михайло Чкуаселі;
  • міністр праці, охорони здоров'я і соціального захисту - Давид Сергієнко;
  • міністр у справах внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, біженців і розселення - Созар Субарі;
  • міністр охорони навколишнього середовища і сільського господарства - Леван Давіташвілі;
  • міністр регіонального розвитку і інфраструктури - Майя Цкітішвілі;
  • міністр культури і спорту - Михайло Гиоргадзе;
  • міністр оборони - Леван Изора;
  • міністр юстиції - Тея Цулукіані;
  • міністр з виконання покарань і пробації - Каха Кахішвілі;
  • державний міністр з примирення і цивільному рівноправності - Кетеван Ціхелашвілі.

Крім того, як заявив прем'єр-міністр Мамука Бахтадзе, приблизно через три тижні буде готова концепція малого уряду. В результаті структурних змін кількість міністерств буде скорочено з 14 до 11. Після здійснення цих змін, парламенту доведеться знову висловити довіру уряду. На цьому етапі вже відомо, що в складі уряду зміняться міністри фінансів, економіки та закордонних справ.

Відзначимо, що відставка уряду пов’язана з протестними акціями в Грузії, що почалися в кінці травня. Протестуючі вимагають “відновлення справедливості” в справі про вбивство 16-річного підлітка в грудні 2017 року.

Нагадаємо, людей вийшли 31 травня до будівлі Головної прокуратури в грузинській столиці Тбілісі. Вони незадоволені рішенням суду щодо вбивства 16-річних підлітків Левана Дадунашвілі і Давида Саралідзе в центрі міста 1 грудня 2017 року.

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