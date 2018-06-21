Парламент Грузии утвердил нового премьера и состав правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Парламент Грузии выразил доверие составу правительства и правительственной программе "Свобода, быстрое развитие, благосостояние". "За" - проголосовали 99 депутатов, "против" - 6 депутатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Грузия Online".
Состав утвержденного правительства:
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- премьер-министр Грузии - Мамука Бахтадзе;
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- министр экономики и устойчивого развития - Георгий Черкезишвили;
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- министр иностранных дел - Давид Залкалиани;
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- министр внутренних дел - Георгий Гахар;
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- министр финансов - Николоз Гагуа;
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- министр образования и науки - Михаил Чкуасели;
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- министр труда, здравоохранения и социальной защиты - Давид Сергиенко;
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- министр по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, беженцев и расселению - Созар Субари;
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- министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Ливан Давиташвили;
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- министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили;
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- министр культуры и спорта - Михаил Гиоргадзе;
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- министр обороны - Ливан Изора;
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- министр юстиции - Тея Цулукиани;
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- министр по исполнению наказаний и пробации - Каха Кахишвили;
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- государственный министр по примирению и гражданскому равноправию - Кетеван Цихелашвили.
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Кроме того, как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, примерно через три недели будет готова концепция малого правительства. В результате структурных изменений количество министерств будет сокращено с 14 до 11. После осуществления этих изменений, парламенту придется снова выразить доверие правительству. На этом этапе уже известно, что в составе правительства изменятся министры финансов, экономики и иностранных дел.
Отметим, что отставка правительства связана с протестными акциями в Грузии, которые начались в конце мая. Протестующие требуют "восстановления справедливости" в деле об убийстве 16-летнего подростка в декабре 2017 года.
Напомним, людей вышли 31 мая в здание Главной прокуратуры в грузинской столице Тбилиси. Они недовольны решением суда по убийству 16-летних подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе в центре города 1 декабря 2017.