Парламент Грузии утвердил нового премьера и состав правительства

Состав утвержденного правительства:



премьер-министр Грузии - Мамука Бахтадзе;



министр экономики и устойчивого развития - Георгий Черкезишвили;



министр иностранных дел - Давид Залкалиани;



министр внутренних дел - Георгий Гахар;



министр финансов - Николоз Гагуа;



министр образования и науки - Михаил Чкуасели;



министр труда, здравоохранения и социальной защиты - Давид Сергиенко;



министр по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, беженцев и расселению - Созар Субари;



министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Ливан Давиташвили;



министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили;



министр культуры и спорта - Михаил Гиоргадзе;



министр обороны - Ливан Изора;



министр юстиции - Тея Цулукиани;



министр по исполнению наказаний и пробации - Каха Кахишвили;



государственный министр по примирению и гражданскому равноправию - Кетеван Цихелашвили.



Кроме того, как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, примерно через три недели будет готова концепция малого правительства. В результате структурных изменений количество министерств будет сокращено с 14 до 11. После осуществления этих изменений, парламенту придется снова выразить доверие правительству. На этом этапе уже известно, что в составе правительства изменятся министры финансов, экономики и иностранных дел.



Отметим, что отставка правительства связана с протестными акциями в Грузии, которые начались в конце мая. Протестующие требуют "восстановления справедливости" в деле об убийстве 16-летнего подростка в декабре 2017 года.

Напомним, людей вышли 31 мая в здание Главной прокуратуры в грузинской столице Тбилиси. Они недовольны решением суда по убийству 16-летних подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе в центре города 1 декабря 2017.