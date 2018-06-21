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Парламент Грузии утвердил нового премьера и состав правительства

Парламент Грузии утвердил нового премьера и состав правительства

Киев  •  УНН

 • 10985 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Парламент Грузии выразил доверие составу правительства и правительственной программе "Свобода, быстрое развитие, благосостояние". "За" - проголосовали 99 депутатов, "против" - 6 депутатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Грузия Online".

Состав утвержденного правительства:

  • премьер-министр Грузии - Мамука Бахтадзе;
  • министр экономики и устойчивого развития - Георгий Черкезишвили;
  • министр иностранных дел - Давид Залкалиани;
  • министр внутренних дел - Георгий Гахар;
  • министр финансов - Николоз Гагуа;
  • министр образования и науки - Михаил Чкуасели;
  • министр труда, здравоохранения и социальной защиты - Давид Сергиенко;
  • министр по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, беженцев и расселению - Созар Субари;
  • министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Ливан Давиташвили;
  • министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили;
  • министр культуры и спорта - Михаил Гиоргадзе;
  • министр обороны - Ливан Изора;
  • министр юстиции - Тея Цулукиани;
  • министр по исполнению наказаний и пробации - Каха Кахишвили;
  • государственный министр по примирению и гражданскому равноправию - Кетеван Цихелашвили.

Кроме того, как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, примерно через три недели будет готова концепция малого правительства. В результате структурных изменений количество министерств будет сокращено с 14 до 11. После осуществления этих изменений, парламенту придется снова выразить доверие правительству. На этом этапе уже известно, что в составе правительства изменятся министры финансов, экономики и иностранных дел.

Отметим, что отставка правительства связана с протестными акциями в Грузии, которые начались в конце мая. Протестующие требуют "восстановления справедливости" в деле об убийстве 16-летнего подростка в декабре 2017 года.

Напомним, людей вышли 31 мая в здание Главной прокуратуры в грузинской столице Тбилиси. Они недовольны решением суда по убийству 16-летних подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе в центре города 1 декабря 2017.

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