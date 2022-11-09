Парламент Франції затвердив екстрену допомогу в умовах енергетичної кризи

Цитата

"Цим голосуванням Національна асамблея вжила необхідних заходів для подальшого захисту повсякденного життя французів", - сказав міністр державних фінансів Габріель Атталь.

Деталі

Законопроект передбачає оплату чека за електроенергію у розмірі від 100 до 200 євро для 12 мільйонів домогосподарств із найнижчим доходом.

Урядова більшість та опозиція також разом проголосували за пропозицію про надання допомоги у розмірі 230 мільйонів євро домогосподарствам, які опалюються дровами, чи так званими пелетами, ціни на які злетіли.

Крім того, у зв'язку із зростанням вартості енергії було схвалено підтримку університетів, армії та фермерів.

Повернення 0,30 євро за літр на заправних станціях продовжено до 15 листопада.

Збори також затвердили субсидію у розмірі 5 мільйонів євро для преси, щоб протистояти зростанню цін на папір.

Нові заходи мають бути схвалені Сенатом Франції.