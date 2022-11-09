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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Парламент Франції затвердив екстрену допомогу в умовах енергетичної кризи

Парламент Франції затвердив екстрену допомогу в умовах енергетичної кризи

Київ • УНН

 • 287238 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Парламент Франції схвалив поправки до бюджету на 2022 рік, спрямовані на пом'якшення шоку від зростання цін до кінця року. Про це УНН інформує посилаючись на Le Monde.

Цитата

"Цим голосуванням Національна асамблея вжила необхідних заходів для подальшого захисту повсякденного життя французів", - сказав міністр державних фінансів Габріель Атталь.

Деталі

Законопроект передбачає оплату чека за електроенергію у розмірі від 100 до 200 євро для 12 мільйонів домогосподарств із найнижчим доходом.

Урядова більшість та опозиція також разом проголосували за пропозицію про надання допомоги у розмірі 230 мільйонів євро домогосподарствам, які опалюються дровами, чи так званими пелетами, ціни на які злетіли.

Крім того, у зв'язку із зростанням вартості енергії було схвалено підтримку університетів, армії та фермерів.

Повернення 0,30 євро за літр на заправних станціях продовжено до 15 листопада.

Збори також затвердили субсидію у розмірі 5 мільйонів євро для преси, щоб протистояти зростанню цін на папір.

Нові заходи мають бути схвалені Сенатом Франції.

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