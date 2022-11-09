Парламент Франции утвердил экстренную помощь в условиях энергетического кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Парламент Франции одобрил поправки в бюджет на 2022 год, направленные на смягчение шока от роста цен до конца года. Об этом УНН информирует ссылаясь на Le Monde.
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"Этим голосованием Национальная ассамблея приняла необходимые меры для дальнейшей защиты повседневной жизни французов", - сказал министр государственных финансов Габриэль Атталь.
Детали
Законопроект предусматривает оплату чека за электроэнергию в размере от 100 до 200 евро для 12 миллионов домохозяйств с низким доходом.
Правительственное большинство и оппозиция также вместе проголосовали за предложение о предоставлении помощи в размере 230 миллионов евро домохозяйствам, которые отапливаются дровами или так называемыми паллетами, цены на которые взлетели.
Кроме того, в связи с ростом стоимости энергии была одобрена поддержка университетов, армии и фермеров.
Возврат 0,30 евро за литр на заправочных станциях продлен до 15 ноября.
Собрание также утвердило субсидию в размере 5 миллионов евро для прессы, чтобы противостоять росту цен на бумагу.Новые меры должны быть одобрены Сенатом Франции.