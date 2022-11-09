Парламент Франции утвердил экстренную помощь в условиях энергетического кризиса

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Парламент Франции одобрил поправки в бюджет на 2022 год, направленные на смягчение шока от роста цен до конца года. Об этом УНН информирует ссылаясь на Le Monde.

Цитата

"Этим голосованием Национальная ассамблея приняла необходимые меры для дальнейшей защиты повседневной жизни французов", - сказал министр государственных финансов Габриэль Атталь.

Детали

Законопроект предусматривает оплату чека за электроэнергию в размере от 100 до 200 евро для 12 миллионов домохозяйств с низким доходом.

Правительственное большинство и оппозиция также вместе проголосовали за предложение о предоставлении помощи в размере 230 миллионов евро домохозяйствам, которые отапливаются дровами или так называемыми паллетами, цены на которые взлетели.

Кроме того, в связи с ростом стоимости энергии была одобрена поддержка университетов, армии и фермеров.

Возврат 0,30 евро за литр на заправочных станциях продлен до 15 ноября.

Собрание также утвердило субсидию в размере 5 миллионов евро для прессы, чтобы противостоять росту цен на бумагу.Новые меры должны быть одобрены Сенатом Франции.

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