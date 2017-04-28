Парламент Чорногорії ратифікував угоду про членство в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Парламент Чорногорії ратифікував угоду щодо членства в НАТО, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Ратифікацію угоди про членство в НАТО підтримали законодавці 46 голосами. Депутати від опозиції бойкотували засідання парламенту, до якого входять 81 депутат.
Як зазначається, кілька сотень прихильників опозиції зібралися перед парламентом перед початком сесії. Вони вигукували “зрадники” і “злодії” під час того, як депутати від коаліції прибували на засідання. Зокрема, протестувальники розгорнули банер “НАТО — вбивця, ваші руки в крові!”.
Так, Чорногорія сподівається стати повноправним членом альянсу на початку червня.
Як повідомляв УНН, 29 березня сенат США проголосував за вступ Чорногорії до НАТО.